$RIO (Realio Network Token) is the native gas and utility token of the Realio Network. The Realio Network is a Cosmos SDK Layer-1 multi-chain Web3 ecosystem focused on the issuance and management of digitally native real-world assets (RWAs). The Network has built-in EVM compatibility and features a native dual-token public Proof-Of-Stake (PoS) consensus mechanism for both Realio’s utility token, $RIO, and its hybrid digital security token, $RST (Realio Security Token). $RIO is a native multi-chain asset that currently exists on the Ethereum, Algorand, and Stellar networks, with a genesis event for native $RIO happening on March 31st, 2023 when the Realio Network launches.

MEXC, क्रिप्टो तक पहुँचने का आपका सबसे आसान तरीका है. क्रिप्टो खरीदने, उसे ट्रेड करने और कमाने के लिए दुनिया के अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज को एक्सप्लोर करें. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH सहित 3,000 ऑल्टकॉइन को ट्रेड करें.
