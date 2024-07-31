RGOAT

RealGOAT is meme coin on the BASE chain

नामRGOAT

रैंकNo.3197

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि21,000,000,000,000

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति21,000,000,000,000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.000004913033444086,2024-07-31

सबसे कम कीमत0.000000000968532947,2025-09-03

पब्लिक ब्लॉकचेनBASE

परिचयRealGOAT is meme coin on the BASE chain

क्षेत्र

सोशल मीडिया

अस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

Loading...