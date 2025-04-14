RFC

$RFC is a token issued by the Twitter account @IfindRetards, which has previously interacted with Elon Musk.

नामRFC

रैंकNo.1311

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)%0,14

बाज़ार में उपलब्ध राशि961.550.031

अधिकतम आपूर्ति1.000.000.000

कुल आपूर्ति1.000.000.000

सर्कुलेशन रेट0.9615%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.1382801970977262,2025-04-14

सबसे कम कीमत0.00527494165702875,2025-06-27

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

परिचय$RFC is a token issued by the Twitter account @IfindRetards, which has previously interacted with Elon Musk.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.