Radiant is building the first omnichain money market atop LayerZero. Deposit & borrow across multiple chains, seamlessly. Lenders who provide liquidity to Radiant will earn a passive income on the assets they deposit. Borrowers are able to withdraw against collateralized funds in order to obtain liquidity (working capital) without selling their assets and closing their positions.

नामRDNT

रैंकNo.789

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.48%

बाज़ार में उपलब्ध राशि1,292,069,546

अधिकतम आपूर्ति1,500,000,000

कुल आपूर्ति1,500,000,000

सर्कुलेशन रेट0.8613%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.49524390520889605,2023-03-20

सबसे कम कीमत0.011151453356042723,2022-10-20

पब्लिक ब्लॉकचेनARB

क्षेत्र

सोशल मीडिया

