QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2.

नामQUICK

रैंकNo.944

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.76%

बाज़ार में उपलब्ध राशि737,299,212.4921601

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति946,343,586.8610679

सर्कुलेशन रेट0.7372%

जारी करने की तारीख2021-06-08 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.2250459349499163,2022-05-05

सबसे कम कीमत0.017408148679471012,2025-07-04

पब्लिक ब्लॉकचेनMATIC

