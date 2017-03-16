QTUM

Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.

नामQTUM

रैंकNo.171

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)40.65%

बाज़ार में उपलब्ध राशि105,802,607

अधिकतम आपूर्ति107,822,406

कुल आपूर्ति107,822,406

सर्कुलेशन रेट0.9812%

जारी करने की तारीख2017-03-16 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था0.38 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर106.8759994506836,2018-01-07

सबसे कम कीमत0.770017723731,2020-03-13

पब्लिक ब्लॉकचेनQTUM

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

Loading...