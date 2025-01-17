QTLX

Quantlytica is a decentralized AI asset management fund built on EVM-compatible blockchains. As an "AI Trading Engine," the core of Quantlytica is to utilize AI agents to gather market information both on-chain and off-chain, analyze community and institutional consensus, and autonomously execute token trades and investments. This new model aims to combine real-time AI trading strategies with decentralized governance, offering participants investment opportunities traditionally exclusive to institutions.

नामQTLX

रैंकNo.4680

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति100,000,000

कुल आपूर्ति100,000,000

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.4279230189336038,2025-01-17

सबसे कम कीमत0.01833613138818076,2025-09-04

पब्लिक ब्लॉकचेनARB

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

