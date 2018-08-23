QNT

Quant (QNT) is a well-regulated digital currency, whether at a national or commercial level, can provide significant public benefits, by increasing efficiency and reducing costs for both domestic and international payments systems. It can also play a major role in increasing financial inclusion by helping the hundreds of millions of people – especially in developing countries – to connect to the financial system.

नामQNT

रैंकNo.72

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0003%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)209.96%

बाज़ार में उपलब्ध राशि12,072,738

अधिकतम आपूर्ति14,881,364

कुल आपूर्ति14,881,364

सर्कुलेशन रेट0.8112%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर428.38470116,2021-09-11

सबसे कम कीमत0.163629,2018-08-23

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

