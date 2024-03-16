PYTH

The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.

नामPYTH

रैंकNo.83

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0002%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)2.69%

बाज़ार में उपलब्ध राशि5,749,983,565.370721

अधिकतम आपूर्ति10,000,000,000

कुल आपूर्ति9,999,983,565.370722

सर्कुलेशन रेट0.5749%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर1.150148439943238,2024-03-16

सबसे कम कीमत0.08123667498284516,2025-06-22

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

