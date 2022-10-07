PUMLX

PUML is an Australian based WEB3 Gamified Health, Wellbeing and Sports Platform. We specialise in running physical and mental health challenges that use gamefi and socialfi to incentivise and reward healthy behaviours with consumers. Sports and Athlete NFTs are used to motivate people to be active and healthy while capturing wearable wellness data from our members. As a mass consumer Web 2 to Web 3 Adoption platform we have also run our gamfi challenges for Corporates, Sports Brands, Run Clubs and Web3 communities.

नामPUMLX

रैंकNo.2867

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि129,250,174

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति495,142,858

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.07747265475856323,2022-10-07

सबसे कम कीमत0.000250137201915361,2025-06-24

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.