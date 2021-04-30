POLC

Polkacity is a new fully autonomus contract based NFT platform that allows you to invest in virtual assets in the form of a virtual city.

नामPOLC

रैंकNo.2436

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.04%

बाज़ार में उपलब्ध राशि190,025,935

अधिकतम आपूर्ति432,525,934.78

कुल आपूर्ति432,525,934.78

सर्कुलेशन रेट0.4393%

जारी करने की तारीख2021-04-30 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर2.887279195780182,2021-11-03

सबसे कम कीमत0.000640293666682071,2025-05-02

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

