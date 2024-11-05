PNUT

PNUT is a meme coin.

नामPNUT

रैंकNo.190

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0001%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)10.46%

बाज़ार में उपलब्ध राशि999,851,901.497113

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति999,851,901.497113

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर2.4688299377242013,2024-11-14

सबसे कम कीमत0.03396493346027776,2024-11-05

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

परिचयPNUT is a meme coin.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.