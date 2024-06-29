PNIC

Phoenic Token is a cryptocurrency designed for secure, fast, and low-cost transactions. It operates on a decentralized, non-custodial framework, allowing users full control over their assets without third-party interference. This token is integrated into various platforms and applications, enhancing its utility for real-world financial interactions.

नामPNIC

रैंकNo.2435

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.03%

बाज़ार में उपलब्ध राशि254,367,022.35

अधिकतम आपूर्ति5,555,000,000

कुल आपूर्ति5,555,000,000

सर्कुलेशन रेट0.0457%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.4737735453901514,2024-06-29

सबसे कम कीमत0.000283492125889431,2024-09-19

पब्लिक ब्लॉकचेनAVAX_CCHAIN

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.