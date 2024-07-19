PIXFI

Pixelverse features a cyberpunk-themed game available on both Telegram and web browsers. The platform boasts 50M players and over 12M social media followers.Featuring a diverse array of games with RPG elements and real-time PvP battles, Pixelverse has attracted over 500K online players ready to battle on PixelTap. The platform also showcases notable projects such as ""Huxley"" by Ben Mauro, an art director renowned for his work on Call of Duty, Halo, and Metal Gear.

नामPIXFI

रैंकNo.2119

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.06%

बाज़ार में उपलब्ध राशि2,946,474,816.819517

अधिकतम आपूर्ति5,000,000,000

कुल आपूर्ति5,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.5892%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.0976972121400039,2024-07-19

सबसे कम कीमत0.000340195291860868,2025-09-02

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

