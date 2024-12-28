PHNIX

$PHNIX: XRP's resilient spirit and iconic mascot.

नामPHNIX

रैंकNo.1087

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि529,999,110,198

अधिकतम आपूर्ति589,000,000,000

कुल आपूर्ति589,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.8998%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.000133901617912579,2024-12-28

सबसे कम कीमत0.000006872981310352,2025-02-28

पब्लिक ब्लॉकचेनXRP

परिचय$PHNIX: XRP's resilient spirit and iconic mascot.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.