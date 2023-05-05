PENDULUM

Pendulum is an interoperable blockchain that aims to bridge the gap between traditional finance and the DeFi ecosystem. The network leverages a forex-optimized smart contract DeFi network, which allows for the seamless integration of traditional finance services with DeFi applications.

नामPENDULUM

रैंकNo.7126

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति200,000,000

कुल आपूर्ति161,089,400

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.3499855814216337,2023-05-05

सबसे कम कीमत0.006999594789984422,2025-08-28

पब्लिक ब्लॉकचेनPEN

परिचयPendulum is an interoperable blockchain that aims to bridge the gap between traditional finance and the DeFi ecosystem. The network leverages a forex-optimized smart contract DeFi network, which allows for the seamless integration of traditional finance services with DeFi applications.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.