OZONE

Ozone Chain is a next-generation Layer-1 blockchain ecosystem designed to bring real-world utility, community participation, and decentralized innovation together under one unified network. Built using the Cosmos SDK + Ethermint EVM architecture, it supports high-speed, low-fee transactions while remaining fully compatible with Ethereum smart contracts and decentralized applications (dApps).

नामOZONE

रैंकNo.

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0

बाज़ार में उपलब्ध राशि--

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति50,000,000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर,

सबसे कम कीमत,

पब्लिक ब्लॉकचेनOZONE

परिचयOzone Chain is a next-generation Layer-1 blockchain ecosystem designed to bring real-world utility, community participation, and decentralized innovation together under one unified network. Built using the Cosmos SDK + Ethermint EVM architecture, it supports high-speed, low-fee transactions while remaining fully compatible with Ethereum smart contracts and decentralized applications (dApps).

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

