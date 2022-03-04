OSMO

Osmosis is an advanced AMM protocol built using the Cosmos SDK that will allow developers to design build, and deploy their own customized AMMs.

नामOSMO

रैंकNo.319

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)1.15%

बाज़ार में उपलब्ध राशि743,413,200

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति995,920,900

सर्कुलेशन रेट0.7434%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर11.205719225524819,2022-03-04

सबसे कम कीमत0.1369566753814433,2025-07-01

पब्लिक ब्लॉकचेनOSMO

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.