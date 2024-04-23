OSAK

Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.

नामOSAK

रैंकNo.318

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि750,869,738,630,302

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000,000,000

कुल आपूर्ति761,459,789,745,212

सर्कुलेशन रेट0.7508%

जारी करने की तारीख2024-04-23 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.000000434739531381,2024-04-08

सबसे कम कीमत0.000000000230262745,2023-04-23

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

OSAK/USDT
Osaka Protocol
----
--
24 घंटे में उच्चतम
--
24 घंटे में न्यूनतम
--
24 घंटे में वॉल्यूम (OSAK)
--
24 घंटे में राशि (USDT)
--
Loading...