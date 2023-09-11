ORDI

ORDI is the first token created in accordance with the BRC-20 fungible token standard on the Bitcoin blockchain.

नामORDI

रैंकNo.239

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)268.23%

बाज़ार में उपलब्ध राशि21,000,000

अधिकतम आपूर्ति21,000,000

कुल आपूर्ति21,000,000

सर्कुलेशन रेट1%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर96.17437583429198,2024-03-05

सबसे कम कीमत2.863915241348155,2023-09-11

पब्लिक ब्लॉकचेनBRC20

परिचयORDI is the first token created in accordance with the BRC-20 fungible token standard on the Bitcoin blockchain.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.