ORDER

Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly.

नामORDER

रैंकNo.659

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)2.59%

बाज़ार में उपलब्ध राशि295,225,423.27412313

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति1,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.2952%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.3760795578853937,2025-01-22

सबसे कम कीमत0.06581957903741469,2025-06-22

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

परिचयOrderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.