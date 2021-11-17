OOBIT

Oobit is a leading mobile payment app that offers a seamless way to pay with crypto both in-store and globally. Crypto holders can enjoy a crypto Tap-to-Pay experience as convenient and smooth as Apple Pay®, utilizing existing Visa/Mastercard point-of-sale systems while ensuring merchants receive fiat currency. OBT is Oobit’s native cryptocurrency token, the core and primary foundation that drives and rewards Oobit’s growing community and ecosystem.

नामOOBIT

रैंकNo.1086

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0,01%

बाज़ार में उपलब्ध राशि1.000.000.000

अधिकतम आपूर्ति1.000.000.000

कुल आपूर्ति1.000.000.000

सर्कुलेशन रेट1%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर1.907536868405002,2021-11-16

सबसे कम कीमत0,2021-11-17

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

अस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.