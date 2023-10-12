OM

MANTRA is a Security first RWA Layer 1 Blockchain, capable of adherence and enforcement of real world regulatory requirements. Built for Institutions and Developers, MANTRA offers a Permissionless Blockchain for Permissioned applications.

नामOM

रैंकNo.196

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0001%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)5.11%

बाज़ार में उपलब्ध राशि1,061,359,504.3709285

अधिकतम आपूर्ति∞

कुल आपूर्ति1,691,579,781.4564223

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर9.036695049559645,2025-02-23

सबसे कम कीमत0.01728435325696168,2023-10-12

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

