OKB

OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.

नामOKB

रैंकNo.25

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0

बाज़ार में उपलब्ध राशि21,000,000

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति21,000,000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर139.75844256653266,2025-08-13

सबसे कम कीमत1.25311487482,2019-05-17

पब्लिक ब्लॉकचेनNONE

परिचयOKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.