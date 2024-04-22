OGPU

The OpenGPU Network aims to establish a true decentralized physical infrastructure network (DePIN) and an ecosystem on top of it for efficient distribution of computation-heavy tasks, such as AI training and inference, across a network of global peers.

नामOGPU

रैंकNo.1221

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)2.39%

बाज़ार में उपलब्ध राशि19,639,104.8193

अधिकतम आपूर्ति21,000,000

कुल आपूर्ति21,000,000

सर्कुलेशन रेट0.9351%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर3.6146305528459806,2024-11-27

सबसे कम कीमत0.05277848051269474,2024-04-22

पब्लिक ब्लॉकचेनOGPU

क्षेत्र

सोशल मीडिया

Disclaimer: Data is provided by and should not be considered investment advice.

