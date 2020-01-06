OGN

Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

नामOGN

रैंकNo.626

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)1.21%

बाज़ार में उपलब्ध राशि660,988,363

अधिकतम आपूर्ति1,409,664,846

कुल आपूर्ति1,409,664,846

सर्कुलेशन रेट0.4688%

जारी करने की तारीख2020-01-06 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था0.136 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर3.38825924,2021-04-08

सबसे कम कीमत0.04283790500370745,2025-06-22

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.