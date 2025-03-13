OFT

ONFA is a versatile and convenient cryptocurrency wallet that allows users to store, manage, and trade various cryptocurrencies with ease.

नामOFT

रैंकNo.3635

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति300,000,000

कुल आपूर्ति288,882,010.260989

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.9501524982950932,2025-07-05

सबसे कम कीमत0.12831404520187653,2025-03-13

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

परिचयONFA is a versatile and convenient cryptocurrency wallet that allows users to store, manage, and trade various cryptocurrencies with ease.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.