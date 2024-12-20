ODOS

Odos is a market-leading DeFi aggregator. The ODOS token powers the Odos DAO’s governance and loyalty program.

नामODOS

रैंकNo.1096

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0,06%

बाज़ार में उपलब्ध राशि2 066 650 100,40669

अधिकतम आपूर्ति10 000 000 000

कुल आपूर्ति10 000 000 000

सर्कुलेशन रेट0.2066%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.05164009642882959,2024-12-20

सबसे कम कीमत0.002358350385359093,2024-12-20

पब्लिक ब्लॉकचेनBASE

Odos is a market-leading DeFi aggregator. The ODOS token powers the Odos DAO's governance and loyalty program.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

