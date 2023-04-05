OCTA

OctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity.

नामOCTA

रैंकNo.959

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)1.56%

बाज़ार में उपलब्ध राशि38,793,100

अधिकतम आपूर्ति48,000,000

कुल आपूर्ति37,959,514.4540972

सर्कुलेशन रेट0.8081%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर2.493419475975837,2024-07-11

सबसे कम कीमत0.12048842260800421,2023-04-05

पब्लिक ब्लॉकचेनOCTA

परिचयOctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.