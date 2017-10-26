NULS

NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.

नामNULS

रैंकNo.2093

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.21%

बाज़ार में उपलब्ध राशि113,717,530.08029208

अधिकतम आपूर्ति210,000,000

कुल आपूर्ति132,875,547.02137198

सर्कुलेशन रेट0.5415%

जारी करने की तारीख2017-10-26 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था0.098 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर8.54049015045166,2018-01-10

सबसे कम कीमत0.009987372539757495,2025-09-09

पब्लिक ब्लॉकचेनNULS

अस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

