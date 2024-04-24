NUB

silly nub drawing silly things & being silly.

नामNUB

रैंकNo.777

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.10%

बाज़ार में उपलब्ध राशि950,000,253

अधिकतम आपूर्ति999,975,253.03

कुल आपूर्ति999,975,253.03

सर्कुलेशन रेट0.95%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.10128870661951404,2024-04-24

सबसे कम कीमत0.002447588309575388,2025-04-07

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

परिचयsilly nub drawing silly things & being silly.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.