NuNet is the second project to spin-off from SingularityNET and the first project to launch from the SingularityDAO Launchpad.

नामNTX

रैंकNo.1347

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)%0,02

बाज़ार में उपलब्ध राशि504.084.665

अधिकतम आपूर्ति1.000.000.000

कुल आपूर्ति1.000.000.000

सर्कुलेशन रेट0.504%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.2398202318478,2021-11-30

सबसे कम कीमत0.008142166051300106,2022-12-17

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.