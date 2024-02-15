NTRN

Neutron allows developers to easily build cross-chain applications over Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) and provides DeFi dApps with the full economic security of the Cosmos Hub.

नामNTRN

रैंकNo.530

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.74%

बाज़ार में उपलब्ध राशि609,325,648.964816

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति999,745,194.429362

सर्कुलेशन रेट0.6093%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर1.9946665643531243,2024-02-15

सबसे कम कीमत0.07503218366777537,2025-06-22

पब्लिक ब्लॉकचेनNTRN

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.