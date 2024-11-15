NS

The Sui Name Service (SNS) revolutionizes digital identity by offering a seamless, decentralized, and user-friendly platform for managing domain names on the Sui blockchain. It provides a secure and immutable way to associate human-readable names with complex blockchain addresses, enhancing user experience and accessibility.

नामNS

रैंकNo.814

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.56%

बाज़ार में उपलब्ध राशि203,020,850.763889

अधिकतम आपूर्ति500,000,000

कुल आपूर्ति500,000,000

सर्कुलेशन रेट0.406%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.5833504864798207,2024-11-15

सबसे कम कीमत0.06997757451302891,2025-02-16

पब्लिक ब्लॉकचेनSUI

क्षेत्र

सोशल मीडिया

