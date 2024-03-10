NMKR

Cardanos is a leading infrastructure provider for Minting and Tokenization. At the core of NMKR's mission is the empowerment of your NFT or Tokenization venture through cutting-edge solutions and toolkits for seamlessly creating and managing digital assets.

नामNMKR

रैंकNo.4547

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति10,000,000,000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.13370343911282634,2024-03-10

सबसे कम कीमत0.0004001119781994,2025-06-22

पब्लिक ब्लॉकचेनADA

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.