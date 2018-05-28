NKN

NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info.

नामNKN

रैंकNo.878

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.30%

बाज़ार में उपलब्ध राशि792,065,316.9131529

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति792,065,316.9131529

सर्कुलेशन रेट0.792%

जारी करने की तारीख2018-05-28 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था0.0024 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर1.48332395,2021-04-09

सबसे कम कीमत0.00641054097117,2020-03-13

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

