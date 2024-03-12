NIBI

Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development.

नामNIBI

रैंकNo.1237

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.05%

बाज़ार में उपलब्ध राशि781,608,802.1132077

अधिकतम आपूर्ति1,500,000,000

कुल आपूर्ति977,797,272.4900055

सर्कुलेशन रेट0.521%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.9738086940154845,2024-03-12

सबसे कम कीमत0.00835135941009936,2025-08-14

पब्लिक ब्लॉकचेनNIBI

