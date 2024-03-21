NFE

Edu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone.

नामNFE

रैंकNo.2925

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.06%

बाज़ार में उपलब्ध राशि104,375,043.61457054

अधिकतम आपूर्ति900,000,000

कुल आपूर्ति899,599,999.28

सर्कुलेशन रेट0.1159%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.35603402476610446,2024-03-21

सबसे कम कीमत0.00068463368763056,2025-06-13

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

क्षेत्र

सोशल मीडिया

