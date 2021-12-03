NETVR

$NETVR isn't just another token—it's the backbone of the Metaverse, redefining how we interact in virtual spaces. Beyond NetVRk, it's a symbol of empowerment, granting users access to exclusive content, a voice in governance, and opportunities to thrive in the digital economy. This isn't hype; it's the evolution of virtual reality. Embrace the revolution with $NETVR.

नामNETVR

रैंकNo.1928

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.20%

बाज़ार में उपलब्ध राशि100,000,000

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति100,000,000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर7.427294099212999,2021-12-03

सबसे कम कीमत0.013793260300283603,2024-02-05

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

