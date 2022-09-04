NEOX

Neoxa is an innovative Hybrid Proof of Work cryptocurrency that seamlessly merges the realms of gaming and cryptocurrency.

नामNEOX

रैंकNo.4679

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)%0,00

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति21.000.000.000

कुल आपूर्ति8.594.116.379,000246

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.02459713600757234,2022-09-04

सबसे कम कीमत0.000116687372604378,2025-06-20

पब्लिक ब्लॉकचेनNEOX

परिचयNeoxa is an innovative Hybrid Proof of Work cryptocurrency that seamlessly merges the realms of gaming and cryptocurrency.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.