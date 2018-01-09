NEBL

Neblio is a distributed, high performance blockchain platform built for Enterprise & Industry 4.0 applications and services.

नामNEBL

रैंकNo.3146

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)%0,00

बाज़ार में उपलब्ध राशि20.939.418,2108114

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति20.939.418,2133114

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर64.87310028076172,2018-01-09

सबसे कम कीमत0.000122058148122637,2025-06-15

पब्लिक ब्लॉकचेनNEBL

परिचयNeblio is a distributed, high performance blockchain platform built for Enterprise & Industry 4.0 applications and services.

