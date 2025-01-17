NC

Nodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network.

नामNC

रैंकNo.1622

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)1.62%

बाज़ार में उपलब्ध राशि177,472,445

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति999,995,169.1402713

सर्कुलेशन रेट0.1774%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.4781783640298408,2025-01-17

सबसे कम कीमत0.017991677025894173,2025-07-08

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

क्षेत्र

सोशल मीडिया

