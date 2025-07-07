NAIT

A Peer-to-Peer Intelligence Market.

नामNAIT

रैंकNo.9088

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति1,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.36259380915534123,2025-07-07

सबसे कम कीमत0.04887070161679073,2025-07-17

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

क्षेत्र

सोशल मीडिया

