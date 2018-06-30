MX

MX TOKEN (MX) is a decentralized digital asset developed by the MEXC platform based on the Ethereum blockchain. As MEXC’s native token, its main purpose is to provide users with a safe and stable trading experience, and to become an industry leader. MX holders are entitled to a number of benefits at MEXC, such as rewards for holding MX, voting and receiving discounted subscriptions, and getting free airdrops for voting on new listings.

नामMX

रैंकNo.149

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0001%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)11.10%

बाज़ार में उपलब्ध राशि92,748,334

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति416,185,834

सर्कुलेशन रेट0.0927%

जारी करने की तारीख2018-06-30 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था0.0092 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर5.85335603455073,2024-04-09

सबसे कम कीमत0.0420566690384,2019-11-25

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

परिचयMX TOKEN (MX) is a decentralized digital asset developed by the MEXC platform based on the Ethereum blockchain. As MEXC’s native token, its main purpose is to provide users with a safe and stable trading experience, and to become an industry leader. MX holders are entitled to a number of benefits at MEXC, such as rewards for holding MX, voting and receiving discounted subscriptions, and getting free airdrops for voting on new listings.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.