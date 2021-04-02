MVL

We build a sustainable Web3 mobility ecosystem. MVL, our native token, incentivizes users who participate in our mobility platform(TADA(Taxi), ONiON(E-Vehicle), Clutch(Wallet)) and more utility is being added to MVL within the NFT and Game ecosystem.

नामMVL

रैंकNo.442

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि27,202,958,863.102654

अधिकतम आपूर्ति30,000,000,000

कुल आपूर्ति30,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.9067%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.07053784,2021-04-02

सबसे कम कीमत0.000161802782004,2020-03-13

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

