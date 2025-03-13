MUBARAK

Congratulations, representing the meaning of 'celebration' or 'auspiciousness' in the Middle East.

नामMUBARAK

रैंकNo.756

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)1.48%

बाज़ार में उपलब्ध राशि1,000,000,000

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति1,000,000,000

सर्कुलेशन रेट1%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.21580305639563213,2025-03-18

सबसे कम कीमत0.000272545030343676,2025-03-13

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.