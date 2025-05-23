MRSOON

Premium TG game distribution platform powered by SuperVerse, Alex Becker, and Sidus Heroes. The most powerful gaming memecoin in Telegram.

नामMRSOON

रैंकNo.1656

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि65,860,282,991.05

अधिकतम आपूर्ति70,000,000,000

कुल आपूर्ति69,312,732,161.16

सर्कुलेशन रेट0.9408%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.006524100528565909,2025-05-23

सबसे कम कीमत0.000027828272399169,2025-07-01

पब्लिक ब्लॉकचेनTONCOIN

परिचयPremium TG game distribution platform powered by SuperVerse, Alex Becker, and Sidus Heroes. The most powerful gaming memecoin in Telegram.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.