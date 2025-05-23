MOONPIG

Moonpig is a decentralized memecoin with a celestial mission: to bring humor, community, and economic empowerment back to the people.

नामMOONPIG

रैंकNo.1856

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.83%

बाज़ार में उपलब्ध राशि999,931,280

अधिकतम आपूर्ति999,932,362

कुल आपूर्ति999,931,280

सर्कुलेशन रेट0.9999%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.1239931141482101,2025-05-23

सबसे कम कीमत0.001861454765546024,2025-09-05

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

