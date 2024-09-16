MOODENGETH

Moodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo.

नामMOODENGETH

रैंकNo.1164

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0,00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि408 508 097 037

अधिकतम आपूर्ति420 690 000 000

कुल आपूर्ति414 508 097 037

सर्कुलेशन रेट0.971%

जारी करने की तारीख2024-09-16 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.00043553197561278,2024-11-20

सबसे कम कीमत0.000000058464497807,2024-09-16

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.