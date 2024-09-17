MOEW

A community-driven meme token project by Bitget Wallet.

नामMOEW

रैंकNo.1592

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.03%

बाज़ार में उपलब्ध राशि6,199,998,994.067852

अधिकतम आपूर्ति10,000,000,000

कुल आपूर्ति6,199,998,994.067852

सर्कुलेशन रेट0.6199%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.004932634916001985,2024-12-29

सबसे कम कीमत0.000330978428257659,2024-09-17

पब्लिक ब्लॉकचेनBASE

परिचयA community-driven meme token project by Bitget Wallet.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.